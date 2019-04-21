2019-04-21T16:13:56+03:00
Выборы президента Украины 2019

Российские эксперты рассказали о проблемах с организацией выборов президента Украины

Наблюдатели отмечают серьезные нарушения в ходе голосования
Ксения БОГДАНОВА
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21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента страны.21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента страны.Фото: REUTERS
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Эксперты ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль» рассказали о серьезных нарушениях в организации второго тура выборов президента Украины 21 апреля. Российские специалисты, наблюдающие за ходом голосования дистанционно, отметили несколько случаев недопуска наблюдателей на избирательные участки в Киевской области. На нескольких участках отсутствуют ящики и кабинки для голосования.

- Были замечены нетрезвые избиратели на избирательных участках. И также продолжается незаконная агитация, - сообщил сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод «Интерфаксу». - На некоторых участках эксперты отмечают отсутствие наблюдателей. Кандидаты не смогли на второй тур обеспечить присутствие своих наблюдателей на всех избирательных участках по разным регионам.

Во втором туре явка избирателей оказалась выше, чем в первом, и эксперты прогнозируют ее рост в ближайшие часы. Между тем, по мнению российских наблюдателей, организаторы выборов за три недели, прошедшие с первого тура голосования, так и не учли проблемные моменты.

- Избиратели продолжали сталкиваться с некачественными списками. Большую тревогу экспертов вызывает, что Порошенко и его окружение продолжают контролировать вопрос с передвижением избирательных бюллетеней и протоколов, - рассказал Александр Брод.

Эксперты также зафиксировали многочисленные нарушения в предшествовавший голосованию «день тишины» 20 апреля. Продолжалась незаконная агитация, в связи с чем в правоохранительные органы было подано более 200 заявлений о нарушениях в «день тишины».

- Избирательная кампания продолжалась в таком же нервном и грязном стиле, ненамного в лучшую сторону отличаясь от кампании первого тура, - отметил Александр Брод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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