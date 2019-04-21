Режиссер «Двойного форсажа» перенес инсульт
В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон попал в больницу. Как выяснилось, он перенес инсульт и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.
Информацию о госпитализации 51-летнего кинематографиста подтвердила его семья, пишет Variety. При этом родственники Синглтона обратились к поклонникам режиссера с просьбой соблюдать его право на частную жизнь, а также поблагодарили их за поддержку.
СПРАВКА «КП»
Джон Синглтон - самый молодой в истории кино претендент на «Оскар» в категории «Лучшая режиссура». Он был номинирован на премию за фильм 1991 года «Ребята по соседству».
Среди других известных работ Синглтон - фильм «Двойной форсаж» и сериал «Американская история преступлений». Кроме того, именно он снял клип на песню Майкла Джексона Remember the time.
ИСТОЧНИК KP.RU