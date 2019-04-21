Режиссер «Двойного форсажа» перенес инсульт

СЕГОДНЯ 20:51 2019-04-21T20:52:15+03:00

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В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон попал в больницу. Как выяснилось, он перенес инсульт и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.

Информацию о госпитализации 51-летнего кинематографиста подтвердила его семья, пишет Variety. При этом родственники Синглтона обратились к поклонникам режиссера с просьбой соблюдать его право на частную жизнь, а также поблагодарили их за поддержку.

СПРАВКА «КП»

Джон Синглтон - самый молодой в истории кино претендент на «Оскар» в категории «Лучшая режиссура». Он был номинирован на премию за фильм 1991 года «Ребята по соседству».

Среди других известных работ Синглтон - фильм «Двойной форсаж» и сериал «Американская история преступлений». Кроме того, именно он снял клип на песню Майкла Джексона Remember the time.

ИСТОЧНИК KP.RU