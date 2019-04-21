МИД РФ прокомментировал предварительные результаты выборов на Украине

СЕГОДНЯ 21:11 2019-04-21T21:11:29+03:00

Как заявил замминистра Григорий Карасин, данные экзит-поллов показали, что граждане незалежной проголосовали за перемены [видео]

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В воскресенье, 21 апреля, в МИД РФ прокомментировали данные экзит-поллов второго тура президентских выборов на Украине, согласно которым победу одержал шоумен Владимир Зеленский. Как отметил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, предварительные результаты выборов показали, что граждане незалежной проголосовали за перемены.

«Экзит-поллы показывают, что граждане Украины проголосовали за перемены. Теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей. Это касается, естественно, как внутренней, так и внешней политики страны», - сказал Карасин РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. В нем принимали участие два кандидата, за которых в первом туре проголосовали больше всего избирателей, - актер Владимир Зеленский и действующий глава незалежной Петр Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704483" frameborder="0"></iframe> Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

ИСТОЧНИК KP.RU