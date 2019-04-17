Московский суд продлил арест украинских моряков на три месяца

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-17T16:03:35+03:00

По просьбе прокуратуры заседание проходило в закрытом режиме

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Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей четырех из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Продлить в отношении обвиняемых Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 24 июля 2019 года», - зачитал решение судья Сергей Рябцев.

Просьба прокуроры была удовлетворена и заседание прошло в закрытом режиме. В здании Лефортовского суда присутствовали родственники 24 украинских моряков, а также украинский омбудсмен Людмила Денисова. «Главная цель — это поддержка», - сказала омбудсмен.

Срок расследования дела моряков был продлен до 25 августа этого года.

Во вторник, 16 апреля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев намерен использовать принудительные меры в отношение к России и обратился в Международный трибунал по морскому праву для освобождения украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России. Российская пограничная служба по Республике Крым арестовала нарушившие российский закон судна и моряков.

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ИСТОЧНИК KP.RU