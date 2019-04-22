Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Шри-Ланке

СЕГОДНЯ 00:13 2019-04-22T00:13:55+03:00

Символ Парижа погрузится во тьму в полночь по местному времени

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На Эйфелевой башне в ночь с воскресенья на понедельник погасят все огни в память о жертвах терактов в Шри-Ланке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Парижа в официальных аккаунтах башни в соцсетях.

Парижская мэрия приняла решение погасить огни Эйфелевой башни в ночь на понедельник в знак памяти о жертвах терактов на Шри-Ланке. Соответствующее сообщение размещено на странице мэрии в Twitter.

"Сегодня вечером в 00:00 (в 01:00 мск. - прим. ред.) Эйфелева башня погаснет, чтобы воздать должное жертвам нападений в Шри-Ланке", - говорится на странице башни в Facebook.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке за одни сутки прогремела восемь взрывов, в результате которых погибло 215 человек, ранены по меньшей мере 500. В связи с серией взрывов уже тринадцать человек заключены под стражу.

Премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе сообщил, что правительство страны знало о возможности атак, но не предприняло никаких обходимых мер предосторожности. По подозрению в причастности к серии взрывов полиция взяла под стражу 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU