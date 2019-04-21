Тринадцать человек арестованы в связи с серией взрывов в Шри-Ланке
Тринадцать человек заключены под стражу в связи с серией взрывов, прогремевших на территории Шри-Ланки в воскресенье, 21 апреля, сообщает News 1st со ссылкой на полицию.
При этом правительство островного государства знало о возможности атаки, но не придприняло необходимые меры предосторожности. Об этом сообщает News 1st, со ссылкой на премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, который сделал специальное заявление.
Напомним, что 21 апреля в Шри-Ланки прогремели сразу восемь взрывов. Первые шесть - утром на территории трех церквей и трех пятизвездочных отелей, еще два прогремели через несколько часов в пригороде Коломбо. В стране был введен комендантский час, отменили занятия в школах, а также временно заблокировали работу ряда социальных сетей и мессенджеров.
Число погибших достигло 215 человек, ранены по меньшей мере 500. Среди жертв есть граждане Дании, США, Китая, Японии, Пакистана, Индии, Марокко и Бангладеша. Как ранее сообщал МИД РФ, среди погибших российских граждан нет.
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU