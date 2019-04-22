Роструд узнал размеры зарплат, на которые претендуют жители разных регионов РФ

СЕГОДНЯ 04:15 2019-04-22T04:15:55+03:00

Самые скромные запросы по оплате труда у соискателей в Чувашии, Туве и Крыму

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Жители Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы при поиске работы ожидают самых высоких заработков в сравнении с жителями других регионов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

В марте этого года средний ожидаемый уровень дохода в этих регионах в двух первых регионах составил порядка 50 тыс. рублей, а в Москве 45 тыс. рублей. Примерно на такой же уровень дохода рассчитывают жители Ненецкого автономного округа и Сахалинской области.

Самые скромные запросы по размерам зарплаты у соискателей работы из Чувашии (17,83 тыс. рублей), Тувы (20,37 тыс. рублей) и Крыма (20,63. тыс. рублей). В Псковской области и Хакасии люди готовы получать за работу в среднем менее 21 тыс. рублей, передает ТАСС.

Однако, по словам замглавы Роструда Дениса Васильева в некоторых регионах из-за нехватки квалифицированных кадров работодатели готовы предложить зарплату гораздо выше ожидаемой. Например в Якутии соискатель может рассчитывать на оклад в среднем на 70% выше, чем ожидаемый уровень оплаты труда в регионе.

"Средний уровень заработной платы, предлагаемый местными работодателями, составляет порядка 70 тыс. рублей. Данный факт объясняется нехваткой высоквалифицированных работников на рынке труда региона, в частности машинистов, инженеров, технологов на предприятия добывающей промышленности", - сказал Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU