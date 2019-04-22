2019-04-22T04:15:55+03:00
Общество

Роструд узнал размеры зарплат, на которые претендуют жители разных регионов РФ

Самые скромные запросы по оплате труда у соискателей в Чувашии, Туве и Крыму
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Самые высокие зарплаты хотят получать жители Москвы, Чукотки и Магаданской областиСамые высокие зарплаты хотят получать жители Москвы, Чукотки и Магаданской области
Изменить размер текста:

Жители Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы при поиске работы ожидают самых высоких заработков в сравнении с жителями других регионов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

В марте этого года средний ожидаемый уровень дохода в этих регионах в двух первых регионах составил порядка 50 тыс. рублей, а в Москве 45 тыс. рублей. Примерно на такой же уровень дохода рассчитывают жители Ненецкого автономного округа и Сахалинской области.

Самые скромные запросы по размерам зарплаты у соискателей работы из Чувашии (17,83 тыс. рублей), Тувы (20,37 тыс. рублей) и Крыма (20,63. тыс. рублей). В Псковской области и Хакасии люди готовы получать за работу в среднем менее 21 тыс. рублей, передает ТАСС.

Однако, по словам замглавы Роструда Дениса Васильева в некоторых регионах из-за нехватки квалифицированных кадров работодатели готовы предложить зарплату гораздо выше ожидаемой. Например в Якутии соискатель может рассчитывать на оклад в среднем на 70% выше, чем ожидаемый уровень оплаты труда в регионе.

"Средний уровень заработной платы, предлагаемый местными работодателями, составляет порядка 70 тыс. рублей. Данный факт объясняется нехваткой высоквалифицированных работников на рынке труда региона, в частности машинистов, инженеров, технологов на предприятия добывающей промышленности", - сказал Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Второй эпизод заключительного сезона «Игры престолов» слили в Сеть
СМИ: 262 человека стали жертвами серии взрывов в Шри-Ланке
ЦИК обработал более половины бюллетеней на втором туре выборов президента Украины
Саакашвили уже подал прошение об отмене запрета на въезд на Украину
Российские военные инспекторы проведут наблюдательный полет над США
Патриарх Кирилл сомневается, что наука сможет объяснить появление Вселенной
ЦИК Украины обработал треть бюллетеней на выборах президента Украины
Стали известны подробности столкновений чеченцев и спецназа в Панкисском ущелье
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах
Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Шри-Ланке
"Будет ли он слугой народа?": в Госдуме подождут первых шагов Зеленского