2019-04-22T06:40:24+03:00
Выборы президента Украины 2019

ЦИК обработал 80% бюллетеней на выборах президента Украины

У Зеленского по-прежнему более 73% голосов избирателей
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине подсчитывают голоса на выборах президента страныНа Украине подсчитывают голоса на выборах президента страныФото: REUTERS
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На Украине обработали 80,78% бюллетеней на выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центральной избирательной комиссии республики.

За последнее время результат остается практически неизменным: у лидера второго тура Владимира Зеленского 73,09% голосов, а у его оппонента, нынешнего главы государства Петра Порошенко 24,57%.

Как сообщал сайт kp.ru, 21 апреля в 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в Незалежной завершился второй тур президентских выборов. Экзитполы обещали, что Зеленский получит около 71,8% голосов, а Порошенко - 26,6%.

Окончательные официальные итоги голосования ЦИК объявит до 1 мая. Посольство США на Украине уже поздравило Зеленского с победой во втором туре. В дипмиссии также поблагодарили всех, кто обеспечил проведение мирных президентских выборов в республике.

«Комсомольская правда» вела прямую онлайн-трансляцию ночи выборов 2019 на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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