2019-04-22T10:17:40+03:00
Спорт

Головин забил гол в ворота чемпионов Франции "Пари Сен-Жермен"

Оформившие досрочное чемпионство парижане обыграли «монегасков» благодаря хэт-трику Килиана Мбаппе
Дарья КРЫЛОВА
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"ПСЖ" в ранге чемпиона победил "Монако" 3:1."ПСЖ" в ранге чемпиона победил "Монако" 3:1.Фото: REUTERS
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Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев поля. «Монако» не везло с самого начла: на третьей минуте игры основной вратарь, Даниэль Субашич, получил травму и был вынужден покинуть поле.

Защита, иронично беззащитная перед скоростью Килиана Мбаппе, молодого и очень перспективного нападающего «ПСЖ» повторяла одну и ту же ошибку: оставляла его одного, позволяя выходить один на один с вратарем и забивать.

Мбаппе забил на 15-й, 38-й и 55-й минутах, он мог оформить покер, но «монегасков» спасла штанга. В целом, по рисунку игры легко было судить, которая из команд является чемпионом, а какая едва поднялась на 16-е место в чемпионате.

От сухого поражения «монегасков» спас российский полузащитник Александр Головин, распечатавший ворота «парижан» на 80-й минуте.

Игроки обеих команд выступали в специальных футболках с надписью "Нотр-Дам" вместо фамилий и изображением сгоревшего собора Парижской Богоматери спереди. Акция посвящена трагедии в Париже, случившейся 15 апреля.

Ранее "Лилль" сыграл в нулевую ничью с "Тулузой" (0:0) и за пять туров до окончания чемпионата Франции утратил последние шансы на золото, тем самым обеспечив чемпионство «парижанам» еще до матча с «Монако».

ИСТОЧНИК KP.RU

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