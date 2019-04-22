2019-04-22T13:31:32+03:00
Авто

В Федерации автовладельцев поддержали закон о наказании за побег с места ДТП

Ужесточение ответственности облегчит выявление отягчающих обстоятельств в случае серьезных аварий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас за оставление места ДТП можно лишиться водительских правСейчас за оставление места ДТП можно лишиться водительских правФото: Сергей ГАПОН
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Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев поддержал решение Совета Федерации, который ранее одобрил закон об ужесточении ответственности за побег с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. По мнению эксперта, данная проблема является очень серьезной, а потому ее необходимо скорее решать.

"Когда люди в состоянии алкогольного опьянения скрываются с места ДТП и из-за этого по прошествии времени суд не может предъявить им никаких отягчающих обстоятельств, которые бы говорили о том, что человек был неадекватен. Конечно же, рано или поздно необходимо было навести порядок в этой проблеме", - цитирует телеканал RT главу ФАР.

Канаев подчеркнул, что в этом вопросе власти не должны забывать об организации дорожного движения, ведь порой водитель, действительно, не может видеть пешеходов из-за сложившейся на дороге ситуации.

Сайт kp.ru писал о том, что в после окончательного принятия закона за побег с места серьезного ДТП может будет сесть в тюрьму на срок до 9 лет. Сейчас за такой проступок наказывают лишением водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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