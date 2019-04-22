Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-22T14:03:24+03:00

Дешевле всего на майские отправиться на российское море Фото: Виктория МИНАЕВА

Бюджетнее всего будет отдых в России, а вот полюбившаяся россиянам Турция возросла в цене

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Совсем скоро придут майские праздники и россиян ждут сразу несколько длительных выходных. Многие уже начинают присматриваться к горящим турам и покупать путевки на отдых. Эксперты туротрасли признают, что цены потихоньку растут.

Если анализировать динамику, то сильнее всего подорожали десятидневные путевки в Грецию, Италию и Турцию. Отдых для двоих в этих странах обойдется дороже 100 тыс. рублей. Видимо, полюбившаяся россиянам Анталия перестает быть бюджетным направлением, но, надо отметить, что подорожание коснулось 4 и 5- звездочных отелей. А вот туры в трехзвездочные по-прежнему доступны для отдыхающих.

Год назад возглавляли самый дорогой отдых на майские Италия и Греция, Турция оставалась в списке бюджетных направлений. В 2019-м список бюджетных пополнили Хорватия - 70-85 тыс. руб. на двоих, Черногория и Кипр – 60 - 80 тысяч рублей.

Дешевле всего обойдутся путешествия по России. В среднем ценник за продолжительный тур на двоих составляет 30-40 тысяч рублей. Дороже всего путевка в Крым, на втором месте Анапа, а замыкает тройку лидеров Сочи, пишет сайт Утро.ру.

Майские праздники в 2019 году такие длинные, что просто грех не устроить себе отпуск, не дожидаясь лета. Туроператоры подтверждают: спрос на поездки заметно выше, чем в прошлом году (подробнее).

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ

На Первомай: 5 выходных дней подряд (со среды, 1 мая, до воскресенья, 5 мая).

На День Победы: 4 выходных (с четверга, 9 мая, до воскресенья, 9 мая).

ИСТОЧНИК KP.RU