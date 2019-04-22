2019-04-22T14:03:24+03:00
Экономика

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

Бюджетнее всего будет отдых в России, а вот полюбившаяся россиянам Турция возросла в цене
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дешевле всего на майские отправиться на российское мореДешевле всего на майские отправиться на российское мореФото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Совсем скоро придут майские праздники и россиян ждут сразу несколько длительных выходных. Многие уже начинают присматриваться к горящим турам и покупать путевки на отдых. Эксперты туротрасли признают, что цены потихоньку растут.

Если анализировать динамику, то сильнее всего подорожали десятидневные путевки в Грецию, Италию и Турцию. Отдых для двоих в этих странах обойдется дороже 100 тыс. рублей. Видимо, полюбившаяся россиянам Анталия перестает быть бюджетным направлением, но, надо отметить, что подорожание коснулось 4 и 5- звездочных отелей. А вот туры в трехзвездочные по-прежнему доступны для отдыхающих.

Год назад возглавляли самый дорогой отдых на майские Италия и Греция, Турция оставалась в списке бюджетных направлений. В 2019-м список бюджетных пополнили Хорватия - 70-85 тыс. руб. на двоих, Черногория и Кипр – 60 - 80 тысяч рублей.

Дешевле всего обойдутся путешествия по России. В среднем ценник за продолжительный тур на двоих составляет 30-40 тысяч рублей. Дороже всего путевка в Крым, на втором месте Анапа, а замыкает тройку лидеров Сочи, пишет сайт Утро.ру.

Майские праздники в 2019 году такие длинные, что просто грех не устроить себе отпуск, не дожидаясь лета. Туроператоры подтверждают: спрос на поездки заметно выше, чем в прошлом году (подробнее).

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ

На Первомай: 5 выходных дней подряд (со среды, 1 мая, до воскресенья, 5 мая).

На День Победы: 4 выходных (с четверга, 9 мая, до воскресенья, 9 мая).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совфед принял закон об устойчивом Рунете
Штаб Зеленского отверг поздравления Виктора Януковича
В столице Шри-Ланке произошел взрыв при разминировании бомбы
США готовятся к возможному военному конфликту с Россией
Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов
Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах
Трое детей миллиардера и владельца ASOS Андерса Холха погибли в результате взрывов в Шри-Ланке
Эксперты опасаются, что в 2020 году животные из контактных зоопарков могут оказаться на улицах
В Федерации автовладельцев поддержали закон о наказании за побег с места ДТП
На автобусной станции в окрестностях столицы Шри-Ланки обнаружили 87 детонаторов
В Техасе при крушении самолета погибли два человека
В ДТП с грузовиками на Кубе пострадали 32 человека, включая 12 детей
Четыре картины похитили у профессора МГУ из дома в Подмосковье
Аршавин признался, что не считает Кокорина и Мамаева преступниками
На Украине произошла первая отставка после второго тура выборов
Волкер рассказал о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Со вторника на Шри-Ланке введут режим ЧП из-за серии взрывов
Исламисты взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
В США парень выдал себя за шерифа и задержал настоящего детектива
Работа Совфеда началась с отключения света и интернета