Алкоголь хотят убрать с первых этажей домов

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-22T14:41:58+03:00

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Общественники из «Трезвой России» предлагают ограничить продажу спиртных напитков в магазинах, которые расположены на первых этажах жилых домов. Под этот же запрет могут попасть заведения общественного питания, расположенные в многоэтажках.

Письмо с инициативой руководитель общественной организации Султан Хамзаев направил помощнику главы государства Игорю Левитину. Данные меры могут позитивно отразиться на здоровье населения, уверены в Минздраве. Аналогичная мера будет более действенной, если увеличить возраст продажи алкогольной продукции с 18 до 21 года. По данным ВИОМ, 78% россиян поддерживают данную меру.

- Ограничительные веры позитивно сказываются на тенденции употребления спиртного. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основанным на международных научных исследованиях, ограничения территориальной и возрастной доступности алкоголя относятся к эффективным мерам, - пояснили газете «Известия» в пресс-службе Минздрава.

Сейчас активно обсуждается вопрос о возвращении спиртного на АЗС. Запрет был введен в 2011 году, с тех пор спиртные напитки пропали из ассортимента, это, по мнению авторов инициативы, помогает сократить количество "пьяных" ДТП. Представители другой стороны уверены, что ограничительная мера никак не сказывается на статистике, водители всегда могут купить алкоголь в магазинах. Не исключено, что спиртное снова может вернуться на АЗС (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU