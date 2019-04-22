На борту самолета скончался двухмесячный ребенок

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-22T14:51:46+03:00

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В понедельник, 22 апреля, на борту лайнера авиакомпании AirAsia умер двухмесячный ребенок. Самолет, на котором произошло чрезвычайное происшествие, летел из Куала-Лумпур в австралийский город Перт.

Сообщается, что бригада врачей была вызвана экипажем и заранее поджидала прибывший рейс в аэропорту, и сразу после посадки самолета поднялась на борт. Однако оказалось, что реабилитировать маленького пассажира уже невозможно. Медики смогли лишь констатировать смерь ребенка.

Представители авиакомпании подтвердили произошедшее, однако подробности случившегося раскрывать не стали. Причина гибели маленького ребенка пока также не называется.

Добавим, что в связи с происшествием следующий рейс из Перта был задержан. В связи с этим сотрудники авиакомпании принесли свои извинения пассажирам, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU