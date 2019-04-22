Фильм "Миллиард" возглавил Российский кинопрокат

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-22T15:35:43+03:00

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Отечественный комедийный боевик "Миллиард" стал лидером кинопроката за прошедшие выходные. Всего за два дня картина собрала 175,8 млн рублей.

Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Сюжет картины рассказывает историю жизни банкира Матвея, который, дабы не оставлять свое имущество незаконнорожденным наследникам, переписывает его на делового партнера. Однако тот неожиданно умирает. Теперь Матвею придется ограбить собственный банк, чтобы вернуть свой бизнес. Но сделать это в одиночку фактически невозможно, поэтому он решает попросить помощи у своих уже взрослых незаконнорожденных детей. Такое сотрудничество становится настоящим испытанием и для детей, которые росли без отца, и для Матвея, который до последнего не хотел иметь с ними никаких дел.

Второе место у американской мелодрамы "После". Это красивая история любви между обычной студенткой и привлекательным бунтарем из богатой семьи. Их встреча - это случайное совпадение, однако именно она разделила их жизни на "до" и "после".

А тройку лидеров замыкает фильм ужасов "Проклятие плачущей". Хоррор рассказывает о женщине, которая много лет назад в порыве ярости утопила собственных детей. Теперь её призрак бродит по земле, вселяя в людей страх и ужас.

ИСТОЧНИК KP.RU