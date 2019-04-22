На фоне заявлений США нефть достигла максимума за полгода

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-22T15:46:35+03:00

После угроз Вашингтона об отказе от исключений по иранским санкциям, баррель Brent впервые с ноября прошлого года продается за 74 доллара

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В понедельник, 22 апреля, стоимость ближайших фьючерсных контрактов на поставку европейской нефти марки Brent впервые с ноября прошлого года достигла 74,31 доллара за баррель, взлетев на 3,25% с уровня закрытия прошлых торгов. Так дорого баррель Brent не стоил с 1 ноября 2018 года.

Такая реакция рынка произошла после заявлений Вашингтона о готовности ввести полный запрет на импорт нефти из Иранской республики. До сих пор санкциям за покупку нефти у Тегерана не подвергались восемь стран: Италия, Греция, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Тайвань, Турция. Для них были введены исключения с ноября прошлого года по 2 мая текущего.

Как сообщал ранее kp.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты решили полностью отказаться от исключений по иранским санкциям и запретить перечисленным выше восьми странам покупать нефть у Ирана. При этом в Вашингтоне выразили уверенность, что после такого шага «потрясения на рынке» нефти должны быть минимальными.

ИСТОЧНИК KP.RU