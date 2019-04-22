2019-04-22T16:53:10+03:00
Политика

В Генпрокуратуру Украины были вызваны работники администрации Порошенко

Трех соратников пока еще действующего президента подозревают в содействии бизнесмену, которого следствие обвиняет в хищении миллиардов гривен
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
По делу Крученко в Генпрокуратуру были вызваны работники администрации ПорошенкоПо делу Крученко в Генпрокуратуру были вызваны работники администрации ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу администрации президента Украины Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и бывшего председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.

В повестке, опубликованной на сайте Генпрокуратуры, говорится, что все вызванные на допрос являются «подозреваемыми в уголовном производстве» бизнесмена Сергея Курченко, которого следствие обвиняет в хищении миллиардов гривен во времена президентства Виктора Януковича.

Филатов, Гонтарева и Ложкин должны явиться в прокуратуру 23 и 25 апреля.

Напомним, в Генпрокуратуре обвиняют Курченко в выводе большой суммы денег путем подлога документов и финансовых махинаций в «Нафтогазе Украины», «Укрнафте» и «Укргаздобыче», где по версии следствия он украл сжиженного газа и денег на сумму более 2 миллиарда гривен, а у «Нафтогаза» похитил 5 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совфед одобрил закон о праве кассиров требовать паспорт у кинозрителей
В погранслужбе сообщили, что Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину
Президент Каталонии: «Если наши граждане примут решение о независимости — в Европе родится новое государство»
Президент Каталонии призвал смягчить визовые требования для россиян
ФАС признала Samsung виновной в нарушении закона о защите конкуренции
В Минэкономразвитии заявили о росте зарплат россиян в текущем году
Президент Каталонии: «У нас есть политические заключённые»
Президент Каталонии Ким Торра: «Санкции должны быть сняты как можно скорее»
Эксперт прокомментировал законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета
В Сети опубликовали видео нападения на фигуранта дела, которое вела убитая следователь Шишкина
Быков: слухи о состоянии моего здоровья сильно преувеличены
В МИД РФ прокомментировали обстрел съемочной группы ВГТРК под Донецком
Чиновники потеряют работу из-за плохого качества услуг
Кличко пожелал Зеленскому сил и мудрости в принятии решений
На фоне заявлений США нефть достигла максимума за полгода
Фильм "Миллиард" возглавил Российский кинопрокат
Песков: направлять поздравление Зеленскому преждевременно
В Кремле заявили, что встреча Путина и Ына состоится до конца апреля
В штабе Зеленского рассказали о первых законопроектах, которые отправят в Раду
В штабе Зеленского заявили о невозможности быстро закончить войну в Донбассе
На борту самолета скончался двухмесячный ребенок
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать пасхальные куличи и яйца
Во Владивостоке пришвартовались сразу два крупных туристических лайнера
Климкин отреагировал на победу Зеленского отрывком из "Жил-был пес"
Алкоголь хотят убрать с первых этажей домов
Совфед принял закон об устойчивом Рунете