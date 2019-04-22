В Генпрокуратуру Украины были вызваны работники администрации Порошенко

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-22T16:53:10+03:00

По делу Крученко в Генпрокуратуру были вызваны работники администрации Порошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трех соратников пока еще действующего президента подозревают в содействии бизнесмену, которого следствие обвиняет в хищении миллиардов гривен

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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу администрации президента Украины Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и бывшего председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.

В повестке, опубликованной на сайте Генпрокуратуры, говорится, что все вызванные на допрос являются «подозреваемыми в уголовном производстве» бизнесмена Сергея Курченко, которого следствие обвиняет в хищении миллиардов гривен во времена президентства Виктора Януковича.

Филатов, Гонтарева и Ложкин должны явиться в прокуратуру 23 и 25 апреля.

Напомним, в Генпрокуратуре обвиняют Курченко в выводе большой суммы денег путем подлога документов и финансовых махинаций в «Нафтогазе Украины», «Укрнафте» и «Укргаздобыче», где по версии следствия он украл сжиженного газа и денег на сумму более 2 миллиарда гривен, а у «Нафтогаза» похитил 5 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU