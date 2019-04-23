ФБР рассекретило данные о возможном бегстве Гитлера в Аргентину

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-23T11:33:46+03:00

Предполагалось, что фюреру удалось добраться до Латинской Америки на подлодке и поселиться на ранчо в южной части Анд

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Федеральной бюро расследований США рассматривало вариант, согласно которому Адольф Гитлер мог совершить побег в Аргентину вскоре после падения Берлина в 1945 году. Такие сведения ФБР предоставил один из сотрудников службы.

В его руки попали данные о том, что Гитлер добрался до Латинской Америки на подлодке и поселился на ранчо в южной части Анд. При этом убежище ему якобы предоставили шесть высокопоставленных аргентинских чиновников. Уже там фюрер сбрил усы и начал страдать от астмы и язв.

Помимо самого Гитлера, в докладе значатся имена еще 50 членов Третьего рейха, которые также смогли бежать из Германии. В документе утверждается, все это происходило уже через две недели после падения Берлина. Официальная же версия гласит, что уже 30 апреля 1945 года фюрер совершил самоубийство.

Первый доклад о "побеге" Гитлера датируется 21 сентября 1945 года. Директор ФБР Эдгар Гувер счел приведенные в нем сведения недостаточно полными и поручил остановить поиски.

Между тем, английские историки также считают, что лидеру нацистской Германии удалось избежать страшной смерти. Сайт kp.ru писал о том, что, по их версии, с июня 1947 по октябрь 1955 года Гитлер жил в строго охраняемом поместье Иналько в Аргентине и умер лишь 13 февраля 1962 года.

ИСТОЧНИК KP.RU