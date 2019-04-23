2019-04-23T11:33:46+03:00
Политика

ФБР рассекретило данные о возможном бегстве Гитлера в Аргентину

Предполагалось, что фюреру удалось добраться до Латинской Америки на подлодке и поселиться на ранчо в южной части Анд
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Фото: DPAЛидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Фото: DPA
Изменить размер текста:

Федеральной бюро расследований США рассматривало вариант, согласно которому Адольф Гитлер мог совершить побег в Аргентину вскоре после падения Берлина в 1945 году. Такие сведения ФБР предоставил один из сотрудников службы.

В его руки попали данные о том, что Гитлер добрался до Латинской Америки на подлодке и поселился на ранчо в южной части Анд. При этом убежище ему якобы предоставили шесть высокопоставленных аргентинских чиновников. Уже там фюрер сбрил усы и начал страдать от астмы и язв.

Помимо самого Гитлера, в докладе значатся имена еще 50 членов Третьего рейха, которые также смогли бежать из Германии. В документе утверждается, все это происходило уже через две недели после падения Берлина. Официальная же версия гласит, что уже 30 апреля 1945 года фюрер совершил самоубийство.

Первый доклад о "побеге" Гитлера датируется 21 сентября 1945 года. Директор ФБР Эдгар Гувер счел приведенные в нем сведения недостаточно полными и поручил остановить поиски.

Между тем, английские историки также считают, что лидеру нацистской Германии удалось избежать страшной смерти. Сайт kp.ru писал о том, что, по их версии, с июня 1947 по октябрь 1955 года Гитлер жил в строго охраняемом поместье Иналько в Аргентине и умер лишь 13 февраля 1962 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Савченко посетила Верховную Раду впервые после выхода из СИЗО
Рада будет отстаивать правомерность закона о переименовании УПЦ
"Сбер": Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак
Оценивать повреждения самолетов будут роботы
Быков запишет выпуск радиопередачи в больничной палате
Белоруссия прекратила экспорт топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии
Минобороны изменит правила получения военной ипотеки
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом на пост главы Казахстана
Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток в преддверии саммита
Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей
Роспотребнадзор проверил качество самых популярных марок творога
В Госдуме готовы обменять украинских моряков на "преступника" Порошенко
Лимузин Ким Чен Ына доставили во Владивосток
В доме в центре Москвы взорвался самокат: эвакуированы 30 человек
В команде Зеленского пообещали наказать тех, кто начал войну в Донбассе
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Ученые назвали пятерку самых ненадежных паролей
МИД Японии убрал фразу о возвращении Курил из ежегодного доклада
Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 310
Овечкина удалили из игры за аплодисменты судьям
Пушков оценил совет, который Кравчук дал Зеленскому
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду
Погода в Москве на 23 апреля 2019 года: на улице +20 градусов
Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
Израильский журналист убежден, что Порошенко потерпел поражение на выборах из-за «русской водки»
США пообещали $10 миллионов за информацию о финансах «Хезболлы»
Трамп снова посетит Великобританию в июне