2019-04-23T15:00:47+03:00
Наука

Ученые: диабет и ожирение ухудшают умственные способности

Лишний вес мешает фильтрации токсинов в организме
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые рассказали еще об одной опасности ожиренияУченые рассказали еще об одной опасности ожиренияФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Ожирение и диабет способны привести к существенному ухудшению умственных способностей человека. С таким заявлением выступили ученые из Медицинского колледжа Джорджии.

В ходе исследования специалисты установили, что лишний вес влияет на изменение проницаемости гематоэнцефалического барьера, который разделяет кровеносную и центральную нервную систему. Этот барьер не позволяет микроорганизмам и токсинам попадать в мозг, однако из-за жировых отложений этот механизм нарушается и система дает сбой.

Отмечается, что нарушение работы гематоэнцефалического барьера может привести к воспалению нервной ткани, а также к когнетивным нарушениям. Эти данные свидетельствуют о важности контроля уровня сахара в крови, а также профилактике диабета и предотвращения развития дефицита инсулина у людей с лишним весом, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Во французском городе Лурд в отеле забаррикадировался вооруженный человек
Суд арестовал имущество и счета Арашуковых
Из подтопленного здания у Лефортовского тоннеля эвакуировали 40 человек
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профи
В России отзовут более 10 тысяч малолитражек Citroen и Peugeot
Высокопоставленные силовики задержаны в Карачаево-Черкессии по делу Арашуковых
В Госдуму внесли закон о праве полиции доставлять нетрезвых в вытрезвители
Бизнес-омбудсмен назвал арест Абызова избыточной мерой
Исламское государство* взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке
Турфирмы вернут деньги клиентам, отказавшимся от туров на Шри-Ланку
Кандидат на пост главы ЕК намерен заблокировать "Северный поток — 2"
Ученые рассказали, сколько чашек кофе необходимо для увеличения работоспособности
Tesla запустит сервис для сдачи электромобилей в аренду
Взрывы на Шри-Ланке стали местью за расстрел в мечетях Новой Зеландии