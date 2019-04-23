Ученые: диабет и ожирение ухудшают умственные способности
Ожирение и диабет способны привести к существенному ухудшению умственных способностей человека. С таким заявлением выступили ученые из Медицинского колледжа Джорджии.
В ходе исследования специалисты установили, что лишний вес влияет на изменение проницаемости гематоэнцефалического барьера, который разделяет кровеносную и центральную нервную систему. Этот барьер не позволяет микроорганизмам и токсинам попадать в мозг, однако из-за жировых отложений этот механизм нарушается и система дает сбой.
Отмечается, что нарушение работы гематоэнцефалического барьера может привести к воспалению нервной ткани, а также к когнетивным нарушениям. Эти данные свидетельствуют о важности контроля уровня сахара в крови, а также профилактике диабета и предотвращения развития дефицита инсулина у людей с лишним весом, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU