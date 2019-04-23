Ученые: диабет и ожирение ухудшают умственные способности

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-23T15:00:47+03:00

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Ожирение и диабет способны привести к существенному ухудшению умственных способностей человека. С таким заявлением выступили ученые из Медицинского колледжа Джорджии.

В ходе исследования специалисты установили, что лишний вес влияет на изменение проницаемости гематоэнцефалического барьера, который разделяет кровеносную и центральную нервную систему. Этот барьер не позволяет микроорганизмам и токсинам попадать в мозг, однако из-за жировых отложений этот механизм нарушается и система дает сбой.

Отмечается, что нарушение работы гематоэнцефалического барьера может привести к воспалению нервной ткани, а также к когнетивным нарушениям. Эти данные свидетельствуют о важности контроля уровня сахара в крови, а также профилактике диабета и предотвращения развития дефицита инсулина у людей с лишним весом, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU