Россияне стали избавляться от дачных участков

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-23T15:46:06+03:00

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Россияне стали активнее продавать дачные участки. Спрос на дачи растет не так быстро, как предложение и это, по мнению экспертов, приведет к снижению стоимости загородной недвижимости.

По данным портала «Авито Недвижимость» в первом квартале нынешнего года число предложений увеличилось на 22 процента. У сайта «Мир квартир» данные несколько отличаются – 8,7 процентов. Расхватывать предложенные участки не спешат, спрос стабильно снижается.

Активнее всего цена на участки растет в Крыму. Там стоимость квадратного метра достигает 75,8 тысячи рублей, а в Московской области доходит до 69,2 тысяч рублей, пишет газета "Известия".

Скорее всего, россияне начинают избавляться от загородной недвижимости в связи с предстоящим ужесточением норм регистрации недвижимости в собственность.

Дачная амнистия перестала действовать в стране с 1 марта 2019 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU