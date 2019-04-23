2019-04-23T15:46:06+03:00
Экономика

Россияне стали избавляться от дачных участков

На специализированных сайтах увеличивается количество предложений, связанных с продажей загородных участков
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments32
Дачники стали активно продавать загородные участкиДачники стали активно продавать загородные участкиФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Россияне стали активнее продавать дачные участки. Спрос на дачи растет не так быстро, как предложение и это, по мнению экспертов, приведет к снижению стоимости загородной недвижимости.

По данным портала «Авито Недвижимость» в первом квартале нынешнего года число предложений увеличилось на 22 процента. У сайта «Мир квартир» данные несколько отличаются – 8,7 процентов. Расхватывать предложенные участки не спешат, спрос стабильно снижается.

Активнее всего цена на участки растет в Крыму. Там стоимость квадратного метра достигает 75,8 тысячи рублей, а в Московской области доходит до 69,2 тысяч рублей, пишет газета "Известия".

Скорее всего, россияне начинают избавляться от загородной недвижимости в связи с предстоящим ужесточением норм регистрации недвижимости в собственность.

Дачная амнистия перестала действовать в стране с 1 марта 2019 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нужна ли дача горожанину в ХХI веке: радость это или каторга

В студии Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) наши корреспонденты жарко поспорили о летнем отдыхе на загородных участках [опрос]. так актуальны ли те самые шесть соток наше время (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ПНС опровергли заявления Армии Хафтара о сбитом самолете
В Ховрино горит крыша многоэтажного жилого дома
Гормост опроверг информацию о большом скоплении воды в Лефортовском тоннеле
ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми
В Совфеде прокомментировали заявление депутата Европарламента, выступающего против "Северного потока-2"
Эксперт рассказал об опасности зарядки смартфона до 100%
Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы
Менеджмент СМИ2 объявил об уходе из компании после смены гендиректора
В Кремле рассказали, как будет проходить встреча Путина и Ким Чен Ына
Иран принял контрсанкции против «враждебных заговоров» США
Первую подлодку-носитель системы "Посейдон" спустили на воду в Северодвинске
ФАС отказал Авито в претензиях против Авто.ру
Во французском городе Лурд в отеле забаррикадировался вооруженный человек
Суд арестовал имущество и счета Арашуковых
Из подтопленного здания у Лефортовского тоннеля эвакуировали 40 человек
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профи
Ученые: диабет и ожирение ухудшают умственные способности
В России отзовут более 10 тысяч малолитражек Citroen и Peugeot
Высокопоставленные силовики задержаны в Карачаево-Черкессии по делу Арашуковых
В Госдуму внесли закон о праве полиции доставлять нетрезвых в вытрезвители
Бизнес-омбудсмен назвал арест Абызова избыточной мерой
Исламское государство* взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке
Турфирмы вернут деньги клиентам, отказавшимся от туров на Шри-Ланку
Кандидат на пост главы ЕК намерен заблокировать "Северный поток — 2"
Ученые рассказали, сколько чашек кофе необходимо для увеличения работоспособности
Tesla запустит сервис для сдачи электромобилей в аренду
Взрывы на Шри-Ланке стали местью за расстрел в мечетях Новой Зеландии