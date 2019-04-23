Павел Деревянко сыграет тренера по волейболу в новом сериале

СЕГОДНЯ 17:30 2019-04-23T17:30:58+03:00

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Телеканал СТС объявил о начале съемок сериала "Дылды" о женской баскетбольной команде, которую будет тренировать персонаж Деревянко - отъявленный бабник, хам и скандалист, Андрей Ковалев.

За свои выходки Ковалев теряет работу, и чтобы ему вернуться назад в Суперлигу, он вынужден повести к победе провинциальную студенческую женскую команду. А тут главное, не сорваться! Тем более на пути команды Ковалева к победе встают проректор Ирина затаившая обиду экс-девушка Наталья.

Роль проректора исполнит актриса Дарья Урсуляк, а девушки Анна Невская.

Павел Деревянко рассказал, что ранее занимался некоторыми видами спорта, но вот с волейболом никогда не сталкивался. Пришлось потренироваться вместе с девушками из сериала два раза в неделю под руководством серебряного призёра Олимпийских игр 2004 года, двукратного бронзового призёра чемпионатов мира, двукратной чемпионки Европы Елены Зарубиной.

Павел вместе с художником по костюму поработал и над внешним образом героя. Теперь в гардеробе Михаила Ковалева есть яркие пиджаки и пальто, майки-алкоголички и широкие штаны. «Внешне он похож на Шнурова: небритый, ярко одевается, странно и эпатирующе», - поделился Деревянко.

Сериал должен выйти в эфир в следующем телесезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU