Более 20% смертельных ДТП на российских дорогах происходит по вине водителей-иностранцев

СЕГОДНЯ 18:45 2019-04-23T19:21:55+03:00

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В России необходимо ввести единую электронную платформу агрегаторов такси, отслеживающую действия водителей, считает президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. Об этом она рассказала в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» в беседе с директором по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексеем Федотовым.

Экспертные слушания новой редакции закона о такси прошли в Общественной палате РФ в начале апреля. Их участники выразили обеспокоенность тем, что большинство таксистов – это мигранты без лицензии, готовые работать по 18 часов в сутки, буквально засыпая за рулем и создавая аварийные ситуации на дороге. Решить эту проблему помогла бы единая платформа, отслеживающая движение водителей.

- На заседании при экспертном я вышла с инициативой создания единой электронной платформы, которая бы не позволяла водителю выходить из системы, - рассказала Наталья Агре. - Потому что те компании, которые заинтересованы в безопасности и своей репутации, этих водителей отрезают от заказов, но совершенно ничего не мешает им тут же переподключиться на другой агрегатор.

Электронная платформа также позволила бы исключить ситуации, когда одним автомобилем пользуются два человека, у каждого из которых есть лицензия. Сегодня это достаточно распространенная практика среди таксистов. Высокой остается и доля аварий, виновниками которых оказываются водители – выходцы из соседних стран. Более 20% смертей на российских дорогах сегодня происходит по вине иностранных водителей, подчеркивает Наталья Агре. Президент экспертного центра «Движение без опасности» считает, что необходимо ужесточить контроль по приему на работу водителей такси.

- «Яндекс.Такси» работает с парками и диспетчерскими, мы не работаем напрямую с водителями, - рассказал Алексей Федотов. - Обязанность именно по выпуску машин ложится на партнеров. Мы – информационный сервис. Но мы заинтересованы в том, чтобы сделать сервис максимально безопасным и комфортным для перевозок, чтобы он соответствовал стандартам качества. У нас есть центры «Яндекс.Такси», куда водители приходят и проходят там обучение. И у нас есть система обучения, которую мы передаем партнерам и учим их, как проводить обучение с водителями. Опять же, водитель не может работать с сервисом, если он не соответствует требованиям закона – то есть, у него меньше трех лет стажа.

Агрегатор «Яндекс.Такси» с прошлого года отслеживает количество часов, которое водители проводят за рулем (норма сейчас – не более 14 часов работы). Эта мера позволяет отсечь от заказов уставших водителей. Также агрегатор начал тестировать систему по качеству поездки.

- Если водитель часто перестраивается, делает резкие ускорения, мы обязаны донести до него, что рекомендуем другой стиль вождения – более комфортный, - рассказал Алексей Федотов. - Если водитель не соответствует требованиям сервиса, нарушает ПДД, скорее всего, мы его ограничим в количестве заказов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704873" frameborder="0"></iframe> Более 20% смертельных ДТП на российских дорогах происходит по вине водителей-иностранцев.Директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов в эфире программы «Россия в Движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие -– президент экспертного центра «Движение без опасности» Натальея Агре и Антон Челышев.

ИСТОЧНИК KP.RU