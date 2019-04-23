Директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» Алексей Федотов: «Каждый пассажир такси застрахован на 2 млн. рублей»

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-23T20:13:15+03:00

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Услугами такси сегодня пользуются миллионы людей. Чтобы сделать сервис пассажирских перевозок максимально безопасным, российские агрегаторы стремятся вводить новые меры, повышающие ответственность на дорогах. Одна из таких мер – страхование водителей и пассажиров. О том, как она работает, в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов. В студии радио «КП» он встретился с ведущими программы – Антоном Челышевым и президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре.

- Сейчас есть общее страхование – машина должна быть застрахована. Но важно, что с 2017 года «Яндекс.Такси» первым в России внедрил страхование именно каждого пассажира в машине и водителя во время заказа, - рассказал Алексей Федотов. - То есть сейчас любой пассажир, заказывающий «Яндекс.Такси», застрахован на 2 млн. рублей. Также одновременно застрахован и водитель.

Каждый пассажир такси застрахован на 2 млн. рублей 00:00 00:00

Компания страхует как здоровье, так и жизнь пассажиров. При этом выплата производится в 98 процентах страховых случаев.

- Сейчас у нас в проекте три страховых компании, – говорит Алексей Федотов. - Если вдруг происходит несчастный случай, наши коллеги связываются с клиентом, мы подсказываем, как быстро связаться со страховой компанией, какой список документов нужно передать. И, что важно, в 98% всех страховых случаев происходит страховая выплата.

Вместе с тем, как отмечает руководитель сервиса «Яндекс.Такси», для агрегатора важно создать технологии, процесс и инструменты, которые помогут таксопаркам и водителям контролировать безопасность.

- Да, мы отслеживаем каждую такую ситуацию, но для нас самое важное – повысить систему безопасности, - подчеркнул Алексей Федотов. - Мы, анализируя и понимая, почему может создаваться такая ситуация, пытаемся решить как раз таки технологически эти вопросы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704875" frameborder="0"></iframe> Каждый пассажир «Яндекс.Такси» застрахован на 2 млн. рублей.Директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов в эфире программы «Россия в Движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие -– президент экспертного центра «Движение без опасности» Натальея Агре и Антон Челышев.

ИСТОЧНИК KP.RU