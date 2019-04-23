Акция "Баланс доверия" пройдет в России 17 мая

СЕГОДНЯ 19:58 2019-04-23T19:58:16+03:00

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17 мая фонд поддержки детей проведет всероссийскую акцию "Баланс доверия". В её рамках будет организован телемост, в котором сможет поучаствовать любой желающий. Трансляция будет вестись на сайте.

Организаторы отмечают, что в студию будут приглашены профессиональные психологи и звездные гости. Дети, подростки и их родители смогут задать ведущим любой вопрос онлайн на сайте, а также в группах детского телефона доверия "Вконтакте", "Одноклассниках" и Facebook. Кроме этого, участники обсудят, как сохранить доверие между родителями и детьми, и как действовать в трудных жизненных ситуациях. А самое главное - в ходе телемоста будет организован конкурс. И по его итогам шесть финалистов получат шанс выиграть велосипед.

А жители Белгорода, Уфы, Тюмени и Архангельска смогут поучаствовать в акции лично. В этих городах будут организованы тематические велозабеги. Правда, конкурсы будут не совсем обычными. Участникам нужно будет проехать все отрезки маршрута, каждый из которых символизирует определенную сферу жизни подростка: учебу, семью, отношения, увлечения.

Напомним, детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает круглосуточно. Любой ребенок, находящий в трудной жизненной ситуации, может получить квалифицированную психологическую помощь. Все звонки бесплатные и анонимные.

ИСТОЧНИК KP.RU