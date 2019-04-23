Стала известна причина аварии с певицей МакSим

СЕГОДНЯ 20:20 2019-04-23T20:27:05+03:00

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Певица МакSим попала в страшную аварию за рубежом. Артистка спешила на свой обратный рейс в Москву, когда ее машину занесло.

"Скользкая дорога, на скорости пробило колесо. Видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр. Артистка получила множество ушибов", - заявила директор певицы Маргарита Соколова.

Сейчас МакSим находится в стабильном состоянии. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь. "Надеюсь, что уже через несколько дней она будет сама способна прокомментировать свою сложную ситуацию", - цитирует Соколову радиостанция "Говорит Москва".

Артистка получила множество ушибовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Помощница заверила, что артистка передает всем привет и огромную благодарность за поддержку и теплые слова. "Конечно, множественные повреждения мягких тканей. Слава богу, не задеты жизненно важные органы", - резюмировал Соколова.

Как писал сайт kp.ru, ранее помощница МакSим разместила в своем блоге фото пострадавшей в аварии певицы. Маргарита Соколова сообщила, что артистка будет находиться на реабилитации как минимум до 20 мая, в связи с чем все запланированные выступления переносятся на конец мая и июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU