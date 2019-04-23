"Будет "Украина. Вторая серия": Директор Лепса сравнил Литву с Незалежной из-за призыва запретить исполнителю въезд

СЕГОДНЯ 20:25 2019-04-23T20:40:14+03:00

Ранее МИД Прибалтийского государства направило обращение в МВД страны с просьбой ограничить въезд артиста в страну

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Директор российского певца Григория Лепса Владимир Урюпин отметил, что не слышал каких-либо официальных заявлений на предмет запрета артисту въезжать в Литву.

- Но если они примут решение не пускать, значит, не будем ездить. Будет, значит, «Украина. Вторая серия». Ничего страшного, - подчеркнул директор.

Накануне стало известно, что МИД Прибалтийского государства направило обращение в МВД страны с призывом запретить Григорию Лепсу въезд в Литву. В ведомстве поддержали доводы местных депутатов, которые подняли данный вопрос месяц назад, сообщает "ФАН".

При этом, в Литве свое предложение в марте объяснили тем, что они якобы углядели некие связи Лепса с преступными мафиозными кругами, ссылаясь на «доступную в публичном пространстве информацию, а также аргументы наших союзников».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ранее российского исполнителя Олега Газманова не пустили в Литву. В аэропорту Вильнюса музыканту никак не объяснили причины данного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU