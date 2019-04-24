2019-04-24T00:40:46+03:00
Происшествия

В Индии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1

Подземные толчки зафиксированы недалеко от города Алонг в штате Аруначал-Прадеш
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Индии зафиксировано сильное землетрясениеВ Индии зафиксировано сильное землетрясениеФото: REUTERS
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Вечером во вторник, 23 апреля, в индийском штате Аруначал-Прадеш произошло сильное землетрясение. По данным Геологической службы США (USGS) магнитуда подземных толчков достигала 6,1. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о землетрясении магнитудой 5,9.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало. Подземные толчки были зафиксированы около 23:15 по московскому времени. Их располагался эпицентр примерно в 40 километрах к северо-западу от города Алонг и в 175 километрах к северо-востоку от города Итанагар. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Напомним, в апреле 2015 года мощное землетрясение произошло в Непале, оно ощущалось и в Индии. Тогда жертвами стихии стали более 8,5 тысячи человек.

Кстати, ранее сайт kp.ru рассказывал о самых страшных землетрясениях в истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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