Пожар в Москве: один человек погиб, двое пострадали

СЕГОДНЯ 01:28 2019-04-24T01:34:40+03:00

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Поздним вечером во вторник, 23 апреля, в Москве случился пожар, жертвой которого стал один человек, еще двое пострадали.

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего, горел деревянный частный дом, расположенный по адресу: ул. Староорловская, 22. Свидетели пожара прислали нам видео с места происшествия.

Информацию о возгорании подтвердили в столичном главке МЧС, уточнив, что тревожное сообщение поступило на пульт дежурного в 23:04. Уже через 20 минут огнеборцам удалось локализовать пожар, а в 23:36 – полностью потушить. Площадь возгорания в одноэтажном деревянном доме составила 270 квадратных метров.

«К сожалению, в результате пожара погиб один человек. За медицинской помощью обратились два человека», - говорится в сообщении пресс-службы спасателей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлую пятницу, 19 апреля, в Москве вспыхнул пожар в жилом комплексе ЗИЛАРТ, тогда пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU