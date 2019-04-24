2019-04-24T07:48:37+03:00
Общество

Посол США в России Джон Хантсман пригрозил России авианосцами

В Средиземном море 23 апреля приступили к совместным операциям две авианосные группы американского флота
Марина ВЕНЦОВА
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Посол США в России Джон ХантсманПосол США в России Джон ХантсманФото: Евгения ГУСЕВА
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Посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы.

"Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с Соединенными Штатами, то она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру”, - сказано в сообщении Шестого флота Военно-морских сил США.

По словам Хантсмана, каждый авианосец, который развернут в Средиземном море, представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

Две авианосные группы американского флота вошли в средиземноморский регион 23 апреля. Всего на двух авианосцах находятся 130 самолетов и 9 тысяч моряков и морских пехотинцев. Помимо этого, их сопровождают десять других кораблей.

Ранее сайт kp.ru писал, что Средиземное море в состав группировки ВМФ вышел фрегат ЧФ «Адмирал Григорович».

ИСТОЧНИК KP.RU

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