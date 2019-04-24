2019-04-24T10:49:59+03:00
Политика

Олег Кожемяко после беседы с Ким Чен Ыном: «У него самые теплые, хорошие отношения - к России, к людям, здесь живущим»

Глава Приморья рассказал о первых минутах пребывания в России лидера КНДР
Марина ВЕНЦОВА
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Олег Кожемяко рассказал о первым минутах пребывания Ким Чен Ына в РоссииОлег Кожемяко рассказал о первым минутах пребывания Ким Чен Ына в РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал в беседе с обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" о своих впечатлениях от общения с председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыным, который 24 апреля прибыл в Россию с первым визитом.

По словам главы Приморья, он встречал Ким Чен Ына в составе российской делегации при пересечении границы. Встреча продолжалась около 30 минут. Кожемяко отметил, что северокорейский лидер пребывал в хорошем и дружелюбном настроении, во время встречи они пожали друг другу руки.

Олег Кожемяко: «Я сказал товарищу Ким Чен Ыну, что встречался с его отцом. Он отнесся к этому приветливо»

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«Он сказал, что рад побывать на российской земле, у него самые тёплые, хорошие отношения - к России, к людям, здесь живущим. И ещё заметил, что - продолжая добрую традицию своего отца и деда (товарищей Ким Чен Ира и Ким Ир Сена.- А.Г.), будет укреплять и способствовать развитию хороших, добрососедских отношений между нашими странами», - поделился губернатор Приморья первыми словами, которые произнес лидер КНДР, когда ступил на российскую землю.

При встрече, как отметил Кожемяко, приморские школьницы преподнесли товарищу Ким Чен Ыну каравай и подарили цветы. При этом с простыми людьми он особо разговоров не вел. «Я думаю, впереди будут встречи, впереди будут поездки - все это будет. (В четверг, 25 апреля, состоится встреча лидера КНДР с Владимиром Путиным)», - добавил губернатор.

Напомним, как ранее сайт kp.ru писал, что утром в среду, 24 апреля, в 10:30 лидер КНДР Ким Чен Ын на своем легендарном поезде с делегацией прибыл на станцию Хасан. Его лично встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, а также чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

Видео с приезда Ким Чен Ына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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