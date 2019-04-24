2019-04-24T11:50:29+03:00
Экономика

В Центробанке назвали новый проект основателя «Кэшбери» «очередной фальшивкой»

По мнению представителей регулятора – все обещания не будут иметь под собой ничего реального
Елена АКИМОВА
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В Центробанке скептически относятся к новому проекту основателя "Кэшбери"В Центробанке скептически относятся к новому проекту основателя "Кэшбери"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Финансовая пирамида «Кэшбери» стала одной из крупнейших, которую разоблачили в последнее время. Холдинг вел многопрофильную деятельность: занимался торговлей криптовалютами, взаимным кредитованием, торгами по банкротству, торговлей на рынке Forex и Wellness-индустрией. Вкладчикам обещалась невиданная доходность по вложениям – до 600%. В обещания Артура Варданяна поверили десятки тысяч человек, в итоге проект оказался не таким доходным, подвел человеческий фактор. Ущерб может составлять от 1 млрд до 3 млрд рублей.

Основатель не отчаивается и сразу же заявил, что готовится запустить новый проект. К этому обещанию в Центробанке относятся скептически.

— Абсолютно уверен в том, что якобы новый проект — это очередная фальшивка, за которой, как и прежде, ничего не стоит. Расчет только на то, что люди будут верить в финансовое чудо и те, кто вложились в «Кэшбери», не станут заявлять в правоохранительные органы, - комментирует газете «Известия» директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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