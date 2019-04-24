Сенаторы задумались о запрете рекламы детских смесей

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-24T12:52:21+03:00

Это будет способствовать тому, чтобы женщины выбирали грудное вскармливание

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Российские сенаторы задумались о запрете детских смесей. Агрессивная реклама приводит к тому, что многие молодые мамы выбирают искусственные заменители молока и отказываются от грудного вскармливания.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в начале апреля. Авторы инициативы настаивают, чтобы данный товар не только не рекламировался, но и не продавался со скидками, а еще был исключен из подарочных наборов, которые вручают роженицам после выписки. Если закон будет принят, то он вступит в силу с января следующего года.

С этого момента молодые мамы не должны без повода и консультаций специалистов заменять грудное молоко на детские смеси. Ситуация с грудным вскармливанием вызывает тревогу, так как почти половина здоровых детей в роддоме получали докорм смесями, хотя особой необходимости в этом нет.

- Сегодня кормление грудью считается блажью. Многие забывают, что в состав материнского молока входит почти 40 тысяч компонентов. Думаю, что было бы идеально, если бы государство не только запретило смеси, но и они отсутствовали в продаже, — комментирует газете "Известия" председатель Национального родительского комитета Ирины Волынец.

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И еще. Кормить грудью может любая женщина, независимо от размера груди, родился малыш в срок или нет и других факторов. Истинный дефицит молока встречается менее, чем в 2-3 процентах случаев (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU