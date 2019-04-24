В МЧС разрешили россиянам жарить шашлыки на майские праздники

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-24T16:49:26+03:00

Но нужно соблюдать меры пожарной безопасности

Изменить размер текста: A A

В МЧС обрадовали россиян, на предстоящих майских выходных разрешено жарить шашлыки. Об этом заявил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Спасатель отметил, что в ведомстве поддерживают добрую традицию отдыхать на природе, но всегда нужно помнить о правилах пожарной безопасности.

«Жарить шашлыки можно, но соблюдая меры противопожарной безопасности», — цитирует РИА Новости слова Еникеева.

Среди основных условий – это отсутствие сухой травы на площадке, где будет жариться шашлык, а еще безветренная погода. Еще с пониманием стоит относиться к запретам на разведение огня из-за особого противопожарного режима, который вводят в том или ином регионе.

На период майских праздников спасатели будут работать в усиленном режиме, сообщает телеканал «360».

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ

На Первомай: 5 выходных дней подряд (со среды, 1 мая, до воскресенья, 5 мая).

На День Победы: 4 выходных (с четверга, 9 мая, до воскресенья, 9 мая).

ИСТОЧНИК KP.RU