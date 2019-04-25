2019-04-25T00:56:47+03:00
Политика

В МИД России выразили сожаление в связи с угрозами посла США американскими авианосцами

Ранее Хантсман заявил, что каждый авианосец в Средиземном море – это «сто тысяч тонн международной дипломатии»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: ТАССЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: ТАСС
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал заявление посла Вашингтона в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил нашей стране американскими авианосцами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, побывав на кораблях «Авраам Линкольн» и «Джон С. Стеннис», Хантсман заявил, что каждый авианосец в Средиземном море – это «сто тысяч тонн международной дипломатии», а само развертывание авианосной группировки США в регионе назвал «сигналом» для России.

«Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире», - сказал ТАСС Сергей Рябков.

«Сожалеем о том, что представитель США в России допустил такие высказывания», - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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