2019-04-25T07:09:48+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 25 апреля 2019 года: температура +22, без осадков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 25 апреля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве с каждым днем все теплееВ Москве с каждым днем все теплееФото: Архив "КП"
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Погода в Москве на 25 апреля 2019 года будет довольно жаркой для конца апреля. Столбики термометров поднимутся до 20..22 градусов тепла, а ночную температура воздуха не опустится ниже 8..10 градусов.

При этом осадков не ожидается, и даже облачность будет лишь небольшой. А вот ветер в отдельных районах может показаться довольно сильным. Потоки северо-западного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, все также повышенное - 756 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что еще жарче будет в пятницу и в субботу. Московские улицы прогреются до 23 градусов. В воскресенье этот показатель увеличится до 26 градусов, но небольшие дожди слегка охладят этот пыл, и температура будет ощущаться по-другому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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