СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-25T10:45:59+03:00

Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам ко Дню Победы Фото: REUTERS

Это также касается ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в Прибалтике

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Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победу получат выплаты в 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал в четверг президент России Владимир Путин.

Выплаты ежегодно будут также произведены тем ветеранам, которые имеют российское гражданство, но проживают в Прибалтике.

"Установить, что начиная с 2019 года гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны <…>, производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей, - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. - Названная выплата приурочивается к Дню Победы".

Ранее сайт kp.ru писал, что ветеран из Миасса выиграл суд у Пенсионного фонда, который отказывался признавать его участником Великой Отечественной войны. После долгих разбирательств Борис Григорьевич Вишникин получит, наконец, положенные ему 10 тысяч к Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU