Девушка-таксист задержала пьяного ВДВшника, который разбил ей машину

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-25T13:15:15+03:00

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До 2 августа еще далеко, но для Антона из 45 полка ВДВ, базирующегося в Кубинке, несоответствие даты не стало препятствием для запойного дня. Около 10 утра он, уже будучи добротно поддатым, прогуливался с пекинесом по своему двору на Армейской улице. В этот момент таксистка Наталья завершала поездку и выезжала с дворовой территории. На пути машины возник Антон, он кричал, что это его двор, и с дороги он уходить не собирается.

- Девушка несколько раз вежливо попросила молодого человека уйти с дороги, но он вместо этого несколько раз пнул автомобиль, оставив внушительные вмятины. Таксистка вышла из машины и предупредила ВДВшника, что вызовет полицию. Тогда Антон не нашел ничего лучше, чем просто убежать с места. Но Наталья догнала его и вызвала полицию, – рассказал "КП" источник в полиции.

Уже в полицейском участке Наталья узнала, что Антон служит в 45 полку ВДВ. В этот же день девушке позвонили родственники парня и слезно умоляли ее простить его, а иначе он просто вылетит из вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU