2019-04-25T13:15:15+03:00
Происшествия

Девушка-таксист задержала пьяного ВДВшника, который разбил ей машину

Водительнице пришлось догонять удиравшего от нее военнослужащего, чтобы задержать его до приезда полиции
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Десантник повредил автомобиль такси, который мешал ему прогуливаться по двору.Десантник повредил автомобиль такси, который мешал ему прогуливаться по двору.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

До 2 августа еще далеко, но для Антона из 45 полка ВДВ, базирующегося в Кубинке, несоответствие даты не стало препятствием для запойного дня. Около 10 утра он, уже будучи добротно поддатым, прогуливался с пекинесом по своему двору на Армейской улице. В этот момент таксистка Наталья завершала поездку и выезжала с дворовой территории. На пути машины возник Антон, он кричал, что это его двор, и с дороги он уходить не собирается.

- Девушка несколько раз вежливо попросила молодого человека уйти с дороги, но он вместо этого несколько раз пнул автомобиль, оставив внушительные вмятины. Таксистка вышла из машины и предупредила ВДВшника, что вызовет полицию. Тогда Антон не нашел ничего лучше, чем просто убежать с места. Но Наталья догнала его и вызвала полицию, – рассказал "КП" источник в полиции.

Уже в полицейском участке Наталья узнала, что Антон служит в 45 полку ВДВ. В этот же день девушке позвонили родственники парня и слезно умоляли ее простить его, а иначе он просто вылетит из вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саакашвили дал Зеленскому дельный совет относительно Порошенко
В Москве начали раздавать георгиевские ленточки
Германия и Франция осудили решение упростить гражданства РФ жителям Донбаса
Ким Чен Ын подарил Путину корейский меч
Нападение бульдога на пенсионерку в Одинцово попало на видео
Путин назвал возможным урегулирование корейского кризиса
Число утечек из облачных хранилищ выросло в полтора раза
ВЦИОМ зафиксировал рекордный уровень счастья россиян
Глава ДНР поручил упростить процесс пересечения границы с Россией
Путин о выдаче паспортов жителям ДНР: странно, что решения подобного рода взвывают негатив
Донбасс подсчитывает, сколько людей переберутся в Россию
В Китае прокомментировали встречу Путина и Ким Чен Ына
Путин о выборах президента на Украине: "Это полный провал политики Порошенко"
Путин заявил, что все остались довольны саммитом Россия-КНДР
Роскомнадзор заблокирует пиратские копии сериала «Игра престолов»
Диетолог Минздрава рассказал, как правильно приготовить шашлык
Нарышкин: США могут быть причастны к подготовке военной операции против Венесуэлы
Шойгу: отношения РФ и Китая становятся важным фактором обеспечения безопасности в мире
Путин упрекнул Запад за попытки навязать свои "сомнительные" ценности
В Совфеде ответили на упреки США, касающиеся гражданства для жителей Донбасса
Вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям в Вене