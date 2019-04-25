2019-04-25T16:32:27+03:00
Общество

В профсоюзе таксистов отрицают, что перевозчики наживаются на трагедиях

25 апреля на станции метро «Фрунзенская» было затруднено движение и многие таксисты сразу же взвинтили цены на свои услуги
Елена АКИМОВА
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В профсоюзе таксистов отрицают, что легальные перевозчики завышают цены, чтобы нажиться на происшествияхВ профсоюзе таксистов отрицают, что легальные перевозчики завышают цены, чтобы нажиться на происшествияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ранним утром, 25 апреля, на Сокольнической линии метро произошел сбой. На рельсы на станции "Фрунзенская" упала 16-летняя девушка. В итоге поезда двигались с большой задержкой, а пассажиры, чтобы добраться до места назначения, пользовались наземным транспортом или такси. Именно к последним возникло множество вопросов. В соцсетях активно обсуждают, что перевозчики воспользовались данной ситуацией и взвинтили цены на поездки.

В профсоюзе таксистов уверены, что так могут поступать только нелегалы. Люди, которые серьезно относятся к своей профессии никогда не наживаются на подобных ситуациях. Цены могут увеличиваться только в случае, когда возрастает пассажиропоток, но обычно городские власти не допускают подобных ситуаций и всегда на линию выходят дополнительные автобусы.

- Те, кто взвинтил цены после трагедии в метро – это не таксисты. Скорее всего, это люди, которые не имеют лицензии. Уважающий себя водитель такси, который занимается этой профессией, не будет делать такие вещи. Может делать тот человек, который непрофессионально занимается своим видом деятельности, - цитирует ИА НСН слова главы Профсоюза московских таксистов Вячеслава Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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