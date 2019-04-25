Суд в США отказался переносить дату оглашения приговора по делу Бутиной

СЕГОДНЯ 19:29 2019-04-25T19:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Американский суд отказался переносить приговор по делу гражданки России Марии Бутиной, назначенный на 26 апреля. Об этом говорится в распоряжении суда.

Также сообщается, что судья Таня Чуткан отклонила ходатайство защиты об исключении из дела заявления эксперта Роберта Андерсона, который утверждал, что Бутина "работала в интересах российского правительства". По словам представителей защиты, показания Андерсона были добавлены в материалы в последний момент перед приговором, причем его мнение не содержит улик против россиянки.

"Защита не попросила дополнительного времени для подготовки ответа на заявление господина Андерсона, несмотря на то, что суд был готов отложить приговор ради этого. Таким образом, приговор не будет перенесен", - отмечается в решении судьи.

Как сообщает агентство РИА Новости, адвокат Бутиной Роберт Дрисколл подтвердил, что слушания по приговору состоятся, как запланировано.

Гражданка России Мария Бутина была задержана в прошлом году по подозрению в незаконной работе на правительство России. Впоследствии она приняла решение пойти на сделку со следствием и признать себя виновной по одному из пунктов обвинения, чтобы избежать многолетнего тюремного заключения.

Мария Бутина задает вопрос Дональду Трампу.

ИСТОЧНИК KP.RU