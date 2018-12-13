МИД РФ потребовал немедленного освобождения Марии Бутиной
Министерство иностранных дел РФ в очередной раз потребовало от Соединенных Штатов немедленного освобождения россиянки Марии Бутиной и соблюдения ее законных прав. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она напомнила, что с самого первого дня ареста Бутиной российские власти называли ее "политической заключенной", а потому происходящее сейчас в американской тюрьме не имеет никакого отношения к правосудию.
"Это средневековая инквизиция. Потому что ее запугивали, ее пытали, с ней обращались не как с человеком, не как с женщиной. Я думаю, что с ней обращались и до сих пор обращаются, вероятно, как с террористом или кем-то подобным", - заявила Захарова.
По словам дипломата, Москва, как и прежде, внимательно следит за развитием ситуации, передает ТАСС.
Напомним, что Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Девушку обвинили в ведении деятельности иноагента без регистрации в Министерстве юстиции США. Все эти месяцы россиянка находилась в одной из американских тюрем, где большую часть времени ей не позволяли выходить на прогулки днем, запрещали общаться с другим заключенными будили каждые несколько часов.
В результате, как писал сайт kp.ru, Мария решила пойти на сделку со следствием и признать вину по одному или нескольким пунктам обвинения.