Губернатор Хакасии Валентин Коновалов увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза

СЕГОДНЯ 22:32 2019-04-25T22:35:29+03:00

31-летний Олег Коновалов стал губернатором Хакасии после выборов в ноябре 2018 года. Фото: Владимир ВОРСОБИН

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Ежемесячные надбавки к зарплатам губернатора Хакасии и региональных министров вырастут в четыре раза. Соответствующие поправки правительство республики внесло в региональный закон, регламентирующий порядок материальных поощрений чиновников. Если раньше размер доплат к окладам губернатора и министров мог составлять максимум 100% от должностного оклада, то теперь ежемесячные доплаты увеличены до 400%.

Постановление о внесении поправок в республиканский Закон 9-ЗРХ, определяющий порядок начисления зарплат высшего руководства Хакасии, было подписано 12 апреля. С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Правительства республики Хакасия.

Статья 13 регионального закона в новой редакции гласит: «установить лицам, замещающим государственные должности Республики Хакасия и Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия (далее – лица, замещающие государственные должности) размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия».

До 29 апреля документ будет находиться на экспертизе, а через 90 дней вступит в силу. Напомним, 31-летний Валентин Коновалов стал губернатором Хакасии после выборов в ноябре 2018 года. Это уже не первый раз, когда становится известно о повышении "денежного довольствия" руководством республики. Ранее сообщалось о полученных правительством Хакасии новогодних премиях в размере до 500% от суммы оклада.

ИСТОЧНИК KP.RU