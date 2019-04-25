Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев: Союзный договор России и Беларуси нуждается в инвентаризации

25 Апр 23:11 2019-04-25T23:11:22+03:00

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Периодический обмен взаимными упреками не вредит российско-белорусским отношениям. Возможно, такие пикировки даже идут на пользу. Об этом, как передает официальный сайт Постоянного комитета Союзного государства, заявил председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. Парламентарий выступил перед участниками российско-белорусской «Союзной лиги дебатов» - интеллектуальных молодежных соревнований, очередной этап которых открылся в Москве.

- К счастью, спорных вопросов не так много, этих искр недостаточно, чтобы разжечь костры, - сказал, оценивая нынешнее состояние российско-белорусских отношений, Константин Косачев. - Было бы хуже, если бы стороны делали вид, что проблем не существует вовсе. Тогда проблемы бы не разрешались, а замалчивались и копились. Каждый раз, когда мы проходим этап обмена взаимными упреками, мы выходим из дискуссии сильнее в нашем партнерстве и добрососедстве.

Отвечая на вопросы молодых людей – участников интеллектуальных соревнований, Константин Косачев заявил, что, по его мнению, положения союзного Договора России и Беларуси, подписанного 20 лет назад, нуждаются в инвентаризации.

- Можно разбить статьи на три части, - сказал Косачев. - Первая часть — это те направления сотрудничества, которые удалось реализовать. Отлично, зачет! Вторая часть — это то, что обе стороны считают важными, но которые по тем или иным причинам пока находятся в стадии реализации. И тут нужен внятный анализ с ответом на вопрос, почему мы не пришли к тем результатам, к которым стремились. И третья часть - это те пункты, о которых мы должны честно сказать друг другу: погорячились, прописали то, что далеко от реальности и пока не отвечает интересам сторон. Нужен нам избираемый союзный парламент? А союзная валюта? А совместный суд, комитет по защите прав человека и так далее? Я бы предпочел, чтобы мы честно посмотрели на каждую статью, а потом принялись работать по согласованной дорожной карте без двусмысленностей. Я считаю, что в диалоге наших стран не должно быть двусмысленностей.

ИСТОЧНИК KP.RU