Постпред Германии в ООН призвал Россию послать Зеленскому "риторические цветы"
России следовало бы направить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому "риторические цветы", чтобы наладить отношения. Такое мнение высказал постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, занимающий в апреле пост председателя Совета Безопасности организации.
По его словам, в МИД Германии принято отправлять письма с поздравлением и приглашать приехать с визитом нового лидера страны, отношения с которой у ФРГ складываются не слишком хорошо.
"Вы всегда говорили, что с прежним [президентом Украины] не можете работать. Теперь есть новый президент, и вы могли бы тоже отправить какие-то "риторические цветы", то есть сказать, что мы теперь осуществим первый пункт минского соглашения - полное прекращение огня и по этому случаю мы освободим 24 моряка", - посоветовал Хойсген в ходе заседания Совбеза ООН.
Постоянный представитель России Василий Небензя в ответ высказал мнение, что Зеленскому "цветы посылать пока рано", поскольку сигналы, которые он посылает в своих выступлениях "пока противоречивые". Дипломат выразил надежду, что новый глава Украины предпримет реальные шаги для разрешения конфликта в Донбассе, передает ТАСС.
"Но намерения узнаются по делам, а не заранее. Поэтому мы будем смотреть, будет он придерживаться минских соглашений или придумывать новые форматы. Время покажет", - сказал Небензя.
Напомним, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Владимира Зеленского поддержали более 70% избирателей; президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение.
ИСТОЧНИК KP.RU