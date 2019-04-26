Постпред Германии в ООН призвал Россию послать Зеленскому "риторические цветы"

СЕГОДНЯ 00:52 2019-04-26T00:52:37+03:00

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России следовало бы направить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому "риторические цветы", чтобы наладить отношения. Такое мнение высказал постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, занимающий в апреле пост председателя Совета Безопасности организации.

По его словам, в МИД Германии принято отправлять письма с поздравлением и приглашать приехать с визитом нового лидера страны, отношения с которой у ФРГ складываются не слишком хорошо.

"Вы всегда говорили, что с прежним [президентом Украины] не можете работать. Теперь есть новый президент, и вы могли бы тоже отправить какие-то "риторические цветы", то есть сказать, что мы теперь осуществим первый пункт минского соглашения - полное прекращение огня и по этому случаю мы освободим 24 моряка", - посоветовал Хойсген в ходе заседания Совбеза ООН.

Постоянный представитель России Василий Небензя в ответ высказал мнение, что Зеленскому "цветы посылать пока рано", поскольку сигналы, которые он посылает в своих выступлениях "пока противоречивые". Дипломат выразил надежду, что новый глава Украины предпримет реальные шаги для разрешения конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

"Но намерения узнаются по делам, а не заранее. Поэтому мы будем смотреть, будет он придерживаться минских соглашений или придумывать новые форматы. Время покажет", - сказал Небензя.

Напомним, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Владимира Зеленского поддержали более 70% избирателей; президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение.

ИСТОЧНИК KP.RU