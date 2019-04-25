Путин о выборах президента на Украине: "Это полный провал политики Порошенко"

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-25T12:55:07+03:00

Российский глава заявил о готовности восстанавливать отношения с Киевом, но лишь в двустороннем порядке

Изменить размер текста: A A

Состоявшиеся на Украине выборы президента продемонстрировали "полный провал" политики действующих властей, включая главу государства Петра Порошенко. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

"Это - полный провал политики Порошенко. Я уверен, что новые власти прекрасно это понимают. Посмотрим хотя бы на первые шаги", - сказал президент.

При этом он выразил готовность Москвы постепенно восстанавливать отношения с Киевом, но подчеркнул, что делать это в одностороннем порядке не получится. Следовательно, все зависит от того, какую политику будет вести следующий президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля состоялся второй тур выборов украинского лидера. Действующий президент с огромным отрывом в голосах проиграл кандидату от партии "Слуга народа" и уже после первого экзитпола признал свое поражение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU