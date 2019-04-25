2019-04-25T12:55:07+03:00
Политика

Путин о выборах президента на Украине: "Это полный провал политики Порошенко"

Российский глава заявил о готовности восстанавливать отношения с Киевом, но лишь в двустороннем порядке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Состоявшиеся на Украине выборы президента продемонстрировали "полный провал" политики действующих властей, включая главу государства Петра Порошенко. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

"Это - полный провал политики Порошенко. Я уверен, что новые власти прекрасно это понимают. Посмотрим хотя бы на первые шаги", - сказал президент.

При этом он выразил готовность Москвы постепенно восстанавливать отношения с Киевом, но подчеркнул, что делать это в одностороннем порядке не получится. Следовательно, все зависит от того, какую политику будет вести следующий президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля состоялся второй тур выборов украинского лидера. Действующий президент с огромным отрывом в голосах проиграл кандидату от партии "Слуга народа" и уже после первого экзитпола признал свое поражение.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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