Путин о выборах президента на Украине: "Это полный провал политики Порошенко"
Состоявшиеся на Украине выборы президента продемонстрировали "полный провал" политики действующих властей, включая главу государства Петра Порошенко. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.
"Это - полный провал политики Порошенко. Я уверен, что новые власти прекрасно это понимают. Посмотрим хотя бы на первые шаги", - сказал президент.
При этом он выразил готовность Москвы постепенно восстанавливать отношения с Киевом, но подчеркнул, что делать это в одностороннем порядке не получится. Следовательно, все зависит от того, какую политику будет вести следующий президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля состоялся второй тур выборов украинского лидера. Действующий президент с огромным отрывом в голосах проиграл кандидату от партии "Слуга народа" и уже после первого экзитпола признал свое поражение.
Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»