Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

СЕГОДНЯ 04:46 2019-04-26T04:46:53+03:00

Депутат Верховной рассказала, за что ей стыдно перед своими родственниками

Изменить размер текста: A A

Освобожденная недавно из заключения депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, в какой стране сидеть в тюрьме ей было сложнее - В России или на Украине.

"Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю – в российской тюрьме было больше почета. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять", - заявила она в эфире телеканала NewsOne.

В остальном же, по словам Савченко, тюрьмы схожи и по быту, и по методам работы. Депутат отметила, что и на Украине, и в России сохранилась еще советская система в пенитенциарных учреждениях.

Также обвиненная на родине в подготовке терактов, депутат призналась, что хочет попросить прощения у своих мамы и сестры, которым было очень трудно переживать ее заключение во второй раз.

"Хочется извиниться за то, что второй раз в жизни им пришлось пройти через это. Тяжело было морально, психологически понять, почему так произошло, что герой Украины является врагом народа в Украине же и сидит в тюрьме, тяжело было проходить через свидания сквозь стекло с трубками, передачи, ощутить дух неволи, тяжело было с тем, как реагировал мир", - сказала Савченко.

Как сообщал сайт kp.ru, в ночь на вторник, 16 апреля, объявленная "террористкой" на Украине, Надежда Савченко вышла на свободу.

Напомним, после возвращения из России президент Украины Петр Порошенко называл ее олицетворением страны. Но 23 марта прошлого года Савченко лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в подготовке теракта в Верховной Раде и госпереворота.

ИСТОЧНИК KP.RU