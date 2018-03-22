Комитет Верховной Рады поддержал представления о задержании и аресте Савченко

СЕГОДНЯ 11:38 2018-03-22T11:50:21+03:00

В ходе заседания депутаты выразили опасения, что их коллега может попыться скрыться от правосудия

Изменить размер текста: A A

Регламентный комитет Верховной Рады Украины одобрил представления генпрокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной отвественности, задержании и последующем аресте народного депутата Надежды Савченко.

В ходе заседания члены комитета постановили, что считают представления законными и обоснованными. Они также выразили опасения, что Савченко может попытаться скрыться от правоохранительных органов, после чего продолжит «совершать преступления». Об этом сообщает телеканал «112. Украина».

Теперь заключение комитета направят на рассмотрение Верховной Рады. Напомним, генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке терактов в сессионном зале парламента.

По версии следователей, нардеп планировала подорвать в двух ложах зала гранаты, а после этого добить выживших из автоматического оружия.

Рада Украины рассматривает вопрос об отмене депутатской неприкосновенности Савченко.

Впрочем, на заседание комитета Савченко действительно принесла гранаты и даже продемонстрировала их присутствующим. Правда они оказались не боевым оружием, а фруктами.

Н.Савченко: страшно?.