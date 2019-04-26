Шимпанзе освоил Инстаграм и стал звездой соцсети

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-26T08:20:04+03:00

У шимпанзе Лимбани из Майами есть свой аккаунт в Инстаграме Фото: СОЦСЕТИ

В интернете завирусился ролик, в котором обезьяна на смартфоне смотрит видео и фото [видео]

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Пользователи Инстаграма за пять дней более 1 миллиона 549 тысяч раз посмотрели ролик с шимпанзе, который держит в руках смартфон и очень умело управляется с ним, просматривая видео и фотографии.

Шимпанзе мастерски управляется со смартфоном .Обезьяна просматривает видео и фотографии в соцсети, предпочитая те, где есть животные

Обезьяна двигает ленту своего аккаунта вверх и вниз, выискивая любимые ролики. И если присмотреться, то можно заметить, что она выбирает изображения животных. Особенно шимпанзе нравится видео, на которых есть он сам или другие обезьяны.

Надо признать, что это очень продвинутый шимпанзе по кличке Лимбани. Он живет в Зоологическом фонде дикой природы в городе Майами (штат Флорида) и дружит с активным защитником животных Майком Холстоном, который в фонде работает. Человек и обезьяна много общаются и проводят вместе время.

У Лимбани также есть свой аккаунт в Инстграме, в котором сотрудники фонда выложили его детские фотографии, а также снимки с посетителями зоопарка, которые очень любят играть с обезьянкой.

ИСТОЧНИК KP.RU