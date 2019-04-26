2019-04-26T11:40:49+03:00
Политика

В Совфеде отреагировали на призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Сенатор Сергей Цеков заявил, что подобные высказывания не характеры для президента США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал недавний пост американского лидера Дональда Трампа, в котором тот призвал США, Россию и Китай отказаться от ядерных вооружений, и отметил, что подобные высказывания не характерны для республиканца.

"Он делает очень много противоречивых заявлений. То Соединённые Штаты вооружаются, то теперь президент предлагает вообще отказаться от ядерного оружия. Но с точки зрения каких-то здравых вещей ему следовало сделать заявление о прекращении гонки вооружения", — сказал сенатор.

При этом он напомнил, что сейчас ядерное оружие является элементом сдерживания между странами, и если Вашингтон действительно планирует что-то принять в данном направлении, то миру стоит ждать односторонних решений. Это может быть даже демонстрация того, что американцы действительно собираются разоружаться, передает телеканал RT.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Трамп предложил заключить новое соглашение по примеру ДРСМД, в которое бы вошли не только США и Россия, но также Китай и другие страны.

Отреставрированные кадры первого ядерного взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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