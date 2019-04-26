2019-04-26T16:06:31+03:00
В мире

В Кремле назвали прекрасной идею Трампа об отказе от ядерного оружия

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что суть инициативы главы США пока неизвестна
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В Кремле назвали прекрасной идею президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.

При этом, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле пока не знают, в чем конкретно состоит предложение Трампа.

"Нет понимания, в чем суть инициативы", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в пятницу, 26 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтону, Москве и Пекину надо отказаться от ядерного оружия.

"Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - заявил глава США в интервью телеканалу Fox News.

ИСТОЧНИК KP.RU

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