2019-04-26T18:48:16+03:00
Политика

Климкин призвал ввести дополнительные санкции против России из-за паспортов

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести дополнительные санкции против России из-за указа президента РФ об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных регионов Донбасса.

"Тут, я считаю, мы должны думать про секторальные и экономические санкции. Мы начали это обсуждать", — сказал Климкин на совместном брифинге с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

Напомним, в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям некоторых регионов Донецкой и Луганской областей. Теперь жители ЛНР и ДНР смогут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.

После этого украинские власти предложили ввести новые санкции в отношении России. Соответствующее поручение отдал пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко.

Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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