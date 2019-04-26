Климкин призвал ввести дополнительные санкции против России из-за паспортов

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-26T18:48:16+03:00

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести дополнительные санкции против России из-за указа президента РФ об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных регионов Донбасса.

"Тут, я считаю, мы должны думать про секторальные и экономические санкции. Мы начали это обсуждать", — сказал Климкин на совместном брифинге с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

Напомним, в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям некоторых регионов Донецкой и Луганской областей. Теперь жители ЛНР и ДНР смогут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.

После этого украинские власти предложили ввести новые санкции в отношении России. Соответствующее поручение отдал пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705321" frameborder="0"></iframe> Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU