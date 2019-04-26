ЦИК Украины: Официальные итоги выборов президента будут объявлены 30 апреля

СЕГОДНЯ 19:56 2019-04-26T19:56:07+03:00

ЦИК Украины подтвердил, что до 30 апреля не огласит результаты выборов президента Фото: REUTERS

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В пятницу, 26 апреля, в Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что официальные результаты президентских выборов будут объявлены 30 апреля.

"30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявления результатов повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019", - сообщила пресс-служба ЦИК на официальной странице в Facebook.

Ранее заместитель председателя Комиссии Евгений Радченко заявил, что официальные итоги второго тура выборов президента Украины объявят не ранее 30 апреля.

При этом избранный президент страны Владимир Зеленский обвинил ЦИК в сознательном затягивании подсчета голосов. По его мнению, это делается для того, чтобы он не смог распустить Верховную раду после вступления в должность главы государства. В ЦИК отвергли подобные обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU