2019-04-26T19:56:07+03:00
Политика

ЦИК Украины: Официальные итоги выборов президента будут объявлены 30 апреля

Ранее избранный президент Владимир Зеленский обвинил комиссию в сознательном затягивании подсчета голосов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
ЦИК Украины подтвердил, что до 30 апреля не огласит результаты выборов президентаЦИК Украины подтвердил, что до 30 апреля не огласит результаты выборов президентаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 26 апреля, в Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что официальные результаты президентских выборов будут объявлены 30 апреля.

"30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявления результатов повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019", - сообщила пресс-служба ЦИК на официальной странице в Facebook.

Ранее заместитель председателя Комиссии Евгений Радченко заявил, что официальные итоги второго тура выборов президента Украины объявят не ранее 30 апреля.

При этом избранный президент страны Владимир Зеленский обвинил ЦИК в сознательном затягивании подсчета голосов. По его мнению, это делается для того, чтобы он не смог распустить Верховную раду после вступления в должность главы государства. В ЦИК отвергли подобные обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием
Новый чернобыльский саркофаг готов на 99%
«Транснефть» заявила о умышленном вбросе хлора в трубопровод «Дружба»
Трамп: Цены на нефть снижаются - я позвонил в ОПЕК
Минфин США ввел санкции против министра иностранных дел Венесуэлы
Адвокат сообщил, что Бутина вернется в Россию в ноябре этого года
Косаток могут выпустить из "китовой тюрьмы" в июне
Климкин призвал ввести дополнительные санкции против России из-за паспортов
На Шри-Ланке произошли три взрыва
Россияне с 18 лет теперь могут пройти профосмотр раз в год
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Пассажиров вернувшегося в Ригу самолета доставят в Москву на лайнере большей вместимости
Добросовестные туристы смогут получать шенгенские визы на пять лет
Косаток собираются включить в Красную книгу
Политолог предположил, какие страны могут покинуть Шенгенскую зону
Трамп сообщил, что высоко оценивает заявления Путина по КНДР
ФБР: Китай - серьезная угроза в сфере шпионажа
Список запрещенных для женщин профессий сократят
Медведев исключил из санкционного списка России четырех украинцев
Умер Валерий Филиппов, художник-постановщик
Решение ВТО по спору Москвы и Киева по транзиту украинских грузов вступило в силу
В США после смерти родителей трехлетняя девочка четыре дня заботилась о двухмесячном брате